Андрей Ватутин: "Медаль "За взятие Берлина" ЦСКА связывает исключительно со спортивной победой"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин разочарован, что некоторые люди негативно восприняли вручение памятных медалей "За взятие Берлина" поклонникам армейцев, которые поддерживали команду финального матча Евролиги с "Фенербахче" (101:96 ОТ). По его словам, попытка очернить вручение наград болельщикам является лицемерной.

– Идея памятной сувенирной медали, которая позволила переживавшим за команду на "Финале четырех" еще раз почувствовать причастность к победе в Евролиге, возникла у клуба еще в 2008 году, – приводит ТАСС слова Ватутина. – Тогда медаль "За взятие Мадрида" была восторженно принята болельщиками. В этом году мы также получили огромное количество просьб отметить тех, кто поддерживал команду на трибунах в решающих матчах в Берлине. Возможно, формулировка "За взятие Берлина" у кого-то вызывает особые ассоциации, но это всего лишь город проведения "Финала четырех" и эту медаль мы связываем исключительно с баскетбольным положительным событием, большой, яркой и долгожданной спортивной победой.

Жаль, что кем-то наш шаг был воспринят негативно. Критикам хочу лишь напомнить, что ЦСКА всегда подчеркивал свою связь с советской и российской армией и ее историей и более чем уважительно относится к памяти наших воинов. Мы, безусловно, гордимся Победой в Великой отечественной войне и чтим память павших в боях за Родину. Мой дед воевал на флоте и вернулся с войны инвалидом, и я берегу его медали.

В период пребывания на "Финале четырех" в Берлине делегация ЦСКА в полном составе посетила Трептов-парк и возложила цветы к памятнику Воину-освободителю, а на "Финале четырех" 2010 года в Париже 9 мая в матче за третье место с сербским "Партизаном" команда вышла на площадку с георгиевсками лентами, и я лично перед встречей объяснял иностранным игрокам, как важно для ЦСКА победить в этот день.

Поэтому я уверен, что сувенирная медаль лишь малая доля признательности от клуба тем, кто восемь лет ждал этого титула и был с нами во все трудные моменты. К сожалению, в нашей сегодняшней жизни столько лицемерия и вранья, что трактовка истории с сувенирной медалью выглядит попыткой найти черную кошку в известном месте. ЦСКА выиграл Евролигу, ее выиграл российский баскетбол, и все те, кто нас поддерживал, достойны как похвалы.

ЦСКА подарит посетившим финал Евролиги-2016 болельщикам медаль "Завзятие Берлина"