Андрей Ватутин: "Матч с "Олимпиакосом" стал для ЦСКА первым серьезным экзаменом в Евролиге"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" (69:65) отметил, что игра получилась достойной "Финала четырех". По его словам, так всегда бывает с греческим грандом.

- Спанулиса бояться - в Евролиге не играть. Игра получилась классной, как всегда это бывает с "Олимпиакосом", - приводит ТАСС слова Ватутина. - При всем уважении к предыдущим оппонентам - это был первый серьезный экзамен в сезоне Евролиги, как мы и предполагали. Матч получился достойным "Финала четырех", мы одержали отличную командную победу.

Спасибо зрителям, спасибо команде. Ребята, которые играли мало - Миша Кулагин, Андрей Воронцевич - вышли и внесли свою лепту. Мы не говорили об этом до матча, но накануне Нандо Де Коло вообще не тренировался, а сегодня не мог играть. Мы одержали сложную победу, потому что поначалу ничего не получалось, обыграть в концовке Дэвида Блатта - это позитивный момент.