Андрей Ватутин: "Кто поймет ЦСКА, который выставит дубль на матч Евролиги с "Реалом"?"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что никакого компромисса в календаре на матчи квалификации Кубка мира-2019 не предвидится. По его словам, проблема не может быть решена без потерь для всех сторон.

– Осталось узнать, кто поймет ЦСКА, который, отпустив баскетболистов в сборные, выставит дубль на матчи с "Реалом" и "Басконией", которые пересекаются по датам с отборочными матчами Кубка мира, – цитируют Ватутина "Известия". - Вполне естественно, что президент РФБ отстаивает интересы национальной команды. Эти интересы важны и для российских клубов. Но в целом это не проблема Кириленко и руководителей клубов Евролиги. Это проблема неконструктивной позиции ФИБА. Матчи сборных, отборочный турнир – все это важно и нужно, но календарь их проведения ставит всех в абсолютно проигрышную позицию. Так вопросы не решаются.

Не хочу давать никаких обещаний, в том числе и по срокам. В целом эта история не будет и не может быть решена без потерь для всех сторон. Никакого компромисса не предвидится. По крайней мере в рамках существующего отборочного цикла.