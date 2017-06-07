Андрей Ватутин: "Клубы Евролиги пока не готовы отпускать игроков в сборные в середине сезона"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что клубы Евролиги пока не слогласовали свою позицию по "окнам" для сборных, которые с нового отборочного турнира на чемпионат мира-2019 ввела ФИБА по примеру ФИФА. Сборная России свои первые игры в отборе проведет 24 и 27 ноября, в разгар сезона в Евролиге.

— "Окна" для сборной утверждены ФИБА, и клубам Евролиги предстоит еще раз выразить свою позицию по этому вопросу, – приводят "Известия" слова Ватутина. – Пока мы не готовы отпускать игроков в сборные в середине сезона, о чем неоднократно говорил Жоржи Бертомеу. Летом у нас соберется очередной совет акционеров, на котором мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Можно много говорить о плюсах и минус нововведений, но все понимают, что у ФИБА свои интересы, у Евролиги — свои. Надо находить какое-то компромиссное решение.

С одной стороны, я согласен, что национальная сборная должна периодически играть дома. Так делают хоккеисты и футболисты. Но я не совсем понимаю две вещи. Во-первых, у нас и так очень плотный график игр, и если к нему добавятся матчи сборных, нагрузка на игроков еще больше возрастет. Поэтому, если кто-то из баскетболистов получит травму, клуб ждут невосполнимые потери. Мы несем расходы по лечению игрока и продолжаем платить ему зарплату, хотя травму он получил по другому месту работы. Также мне придется искать ему замену, а найти сильного баскетболиста на европейском рынке очень сложно, к тому же ему также необходимо платить зарплату.

Во-вторых, если вы посчитаете количество игроков сборной Франции последних лет, которые играют в НБА, – это примерно 70–80%. НБА свой чемпионат приостанавливать не будет, французы будут играть полурезервным составом. Сможет ли сборная Франции отобраться на Кубок мира в таких условиях? Лично у меня есть сомнения, и я задавал этот вопрос представителям ФИБА. Они сказали, что могут решать эти вопросы системой wild card (особое приглашение). Но это не совсем спортивный принцип. Представители сборной США отправят на турнир сборную Д-лиги. Кому это интересно? Это фейковая популяризация баскетбола.