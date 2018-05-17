Андрей Ватутин: "Хайнс и Де Коло не в оптимальной форме"

Глава ЦСКА Андрей Ватутин в канун матча с "Реалом" в полуфинале Евролиги рассказал о состоянии Нандо Де Коло и Кайла Хайнса и ожиданиях от матча.

– Этот "Финал четырех" не только Де Коло и Хайнса, мы дошли до него всей командой, – сказал Ватутин. – Поэтому бы не стал фокусироваться только на этих двух игроках. Но если вы настаиваете – конечно, они не в оптимальной форме, этого трудно ожидать после таких серьезных травм. Наши врачи сделали максимум возможного, но понятно, что Кайлу и Нандо не хватает игровой практики. Насколько сильно, увидим завтра.

– Чего ждете от полуфинала?

– Игра будет сложной. Мы встречались с "Реалом" два раза в этом сезоне – в Мадриде проиграли, в Москве выиграли. Соперники хорошо знают друг друга. Думаю, "Реалу" добавило сил возвращение Серхио Льюля. Предсказывать что-то сложно, поскольку в "Финале четырех" ты не имеешь права на ошибку, особенно в полуфинале.

– Во многих видах спорта существует суеверие, что победитель регулярного чемпионата не выигрывает титул. Как к нему относитесь?

– Я о таком не слышал. Но я уже говорил, что считаю не совсем правильным после регулярки играть "Финал четырех". Это несправедливый формат, но он есть и будет существовать впредь. Поэтому обсуждать его бессмысленно. Надеяться на изменение формата в ближайшее время бесполезно – он зрелищный, нравится зрителям и большинству команд. Да, он неудобен большим клубам, потому что ты работаешь весь сезон, а потом все превращается в лотерею. Но если провести голосование, то две трети команд будут за "Финал четырех". Это лицо Евролиги. (Антон БАБОШИН)