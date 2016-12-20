Андрей Ватутин: "Двухкруговая система пошла на пользу Евролиге"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что все клубы остались довольны изменением формата проведения Евролиги. Тем не менее, он отметил некоторые проблемы с календарем.

- Представители всех клубов сошлись во мнении, что двухкруговая система соревнования пошла на пользу турниру, и сейчас Евролига улучшает свой продукт, - цитирует пресс-служба клуба Ватутина. - Понятно, что есть проблемы с расписанием, возросла нагрузка на лидеров, приходится работать над изменением структуры тренировочного процесса – стало больше игр и меньше тренировок, а это требует адаптации и где-то доработки. При этом жертвы в целом оправданы. Стоит отметить, что увеличился доход компании и суммы, распределяемые между клубами-участниками. К сожалению, две игры Евролиги в неделю отрицательно влияют на интерес публики к матчам внутренних чемпионатов в уик-энды, он зримо падает во многих странах. Мне кажется важным подтвердить, и об этом говорилось на заседании, что нынешний формат Евролиги – не сезонный эксперимент, а долгосрочная стратегия, выбранная клубами.