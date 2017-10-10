Андрей Ватутин: "Думаю, что ЦСКА решит с Турцией вопрос с визами для американских игроков"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин уверен, что клуб сможет в преддверии матча Евролиги в Турции с "Анадолу Эфес"​ решить проблему с получением виз для американских игроков. Ранее правительство Турции не пустило в Стамбул двух баскетболисток "Надежды", которая отправилась на игру Евролиги. ЦСКА сыграет с "Анадолу Эфес" 27 октября в Стамбуле.

- Не вижу большого драматизма в данной ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Ватутина. - У нас есть понимание того, как получить визы для наших американских игроков. Мы ведем диалог в данном вопросе с министерством спорта Турции. Думаю, что мы решим этот вопрос. Есть различные механизмы получения виз - и не только в стране, где мы играем. Поэтому в рабочем порядке совместно с министерством спорта Турции мы будем решать этот вопрос.