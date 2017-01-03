Андрей Ватутин: "ЦСКА разделяет опасения по поводу безопасности проведения "Финала четырех" в Стамбуле"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что уже поднимал вопрос безопасности в Стамбуле, где должен пройти "Финал четырех", в разговоре с президентом Евролиги. Он отметил, что ситуация в турецкой столице не может не тревожить. Ранее игрок ЦСКА Аарон Джексон призвал сменить место проведения "Финала четырех", который должен пройти в мае, после нападения на ночной клуб в Стамбуле.

– В середине декабря обсуждал эту тему с Жорди Бертомеу, – приводит RT слова Ватутина. – Он заявил, что организаторы "Финала четырех" дали все гарантии безопасности. Но можно ли что-то гарантировать в современных условиях? Это вопрос, ответ на который может дать только жизнь. Посмотрим, как будут развиваться события.

Мы разделяем опасения по поводу безопасности проведения "Финала четырех" в Стамбуле не только как клуб Евролиги. Мы беспокоимся за жизни горожан и гостей этого старинного города.