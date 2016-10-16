09:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Андрей Ватутин: "ЦСКА подал жалобу на действия болельщиков "Галатасарая"

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил, что клуб подал жалобу на поведение болельщиков "Галатасарая" в матче 1-го тура Евролиги. Армейцы одержали победу со счетом 109:84, а болельщики турецкой команды бросали на площадку посторонние предметы.

– Мы действительно подали жалобу на поведение болельщиков "Галатасарая", это обыкновенная ситуация, но не нужно делать из этого супер-сенсацию, – цитирует "Р-Спорт" Ватутина. – Это не протест, я подчеркиваю, это просто констатация факта: бросали предметы на площадку. Как мне кажется, ничего особенного нет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161015/1110829226.html

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