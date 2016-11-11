Андрей Ватутин: "ЦСКА не зря подписал контракт с "Валидолом"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы над "Реалом" (91:90) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что клуб не зря подписал контракт с "Валидолом". В конце матча армейцы едва не упустили победу, но соперник не сумел попасть трехочковый бросок. Также Ватутин поздравил форварда команды Андрея Воронцевича, сыгравшего за ЦСКА 500-й матч.

– Мы показали, что не зря подписали контракт с "Валидолом", – цитирует ТАСС Ватутина. – Компания, производящая лекарство, должна быть довольна. Концовка получилась валидольной. Спасибо 12 тысячам болельщиков, которые пришли на игру и помогли нам победить. Всегда бы так.