Андрей Перегудов: "Уверены, что баскетбольный ЦСКА начнет следующий сезон Евролиги на "ВТБ Арене"

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что ЦСКА будет проводить домашние матчи Евролиги на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" со следующего сезона. По его словам, армейцы были претендентами на зал.

Ранее сообщалось, что церемония открытия арены запланирована на весну 2018 года.

- Баскетбольный ЦСКА всегда был главным претендентом на наш зал, - сказал Перегудов. - Мы продолжаем с ними разговаривать. Сейчас обсуждается вопрос, смогут ли они проводить здесь матчи лиги ВТБ. А насчет игр в Евролиги даже нет сомнений. Уверен, что они начнут свой евросезон у нас. (Павел ГУРЕВИЧ)