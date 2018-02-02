Андрей Перегудов: "Проведение "Финала четырех" Евролиги-2019 должно быть выгодным и для Евролиги, и для "ВТБ Арены парка"

Руководители проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов и Евролиги Жорди Бертомеу накануне провели очередную встречу, на которой обсудили детали проведения "Финала четырех" Евролиги-2019 на "ВТБ Арене" в Москве.

– На встрече с президентом Евролиги Жорди Бертомеу было продолжено согласование условий контракта, – отметил после встречи Перегудов. – Мы исходим из того, что такое значимое мероприятие в спортивном календаре, как "Финал четырех" должно быть взаимовыгодным и для "ВТБ Арены парка", и для Евролиги. Напомню, что в июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума мы подписали меморандум о проведении "Финала четырех" в 2019 году в Москве на "ВТБ Арене", а в январе 2018 года Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение "Финала четырех" баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве.

Ранее Москва лишь однажды принимала решающие матчи Евролиги. В 2005 году "Финал четырех" прошел в спорткомплексе "Олимпийский". Победа тогда досталась израильскому "Маккаби".