Андрей Кириленко: "Зенит" тоже заслуживает места в Евролиге"

Президент РФБ Андрей Кириленко подчеркнул, что баскетболисты "Зенита", как и "Химок", заслуживают место в Евролиге в сезоне-2017/18. "Химки" в воскресенье в Санкт-Петербурге обыграли "Зенит" со счетом 90:84 в пятом матче серии и вышли в финал Единой лиги ВТБ, где встретятся с московским ЦСКА. Подмосковный клуб, уступавший 0-2 по ходу серии, благодаря выходу в финал получил право выступить в Евролиге в сезоне-2017/18.

– У меня есть очень много комплиментов в адрес "Химок", но хочется сказать и огромное спасибо за борьбу "Зениту", – приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. – Чуть-чуть мне жаль петербургский клуб, считаю, что они тоже заслуживают места в Евролиге, но в любом случае поздравляю питерцев за отличный сезон. Считаю, что у них создана очень сильная команда, которая в ближайшие годы будет бороться за самые высокие места.