Андрей Кириленко: "Просил Курбанова показать фееричную игру с "Црвеной Звездой"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что перед матчем Евролиги с сербской "Црвеной Звездой" попросил форварда московского ЦСКА Никиту Курбанова показать фееричную игру. Армейцы в четверг дома разгромили сербскую команду со счетом 102:80 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Курбанов набрал 18 очков, реализовав пять из пяти бросков с игры, включая два трехочковых, и шесть из шести штрафных, а также сделал пять подборов, три перехвата и одну передачу, побив личный рекорд в турнире по рейтингу полезности (29).

– В игре с "Црвеной" мне очень понравился Никита Курбанов, который последние годы играет очень стабильно, но у него не было какого-то одного яркого матча, – приводит "Р-Спорт" слова Кириленко. – Так что перед игрой я сказал Курбанову: "Никита, дорогой, мне от тебя нужна одна яркая, фееричная игра". И он как начал с первой четверти все попадать. Такая игра Курбанова для меня – это бальзам на душу в преддверии Евробаскета.

"Црвена" играла достойно с ЦСКА. Сербы здорово начали, но бывают такие матчи, когда ЦСКА играет хуже, но у команды залетает просто все. По качеству же игры "Црвена" очень понравилась. Если бы не сумасшедший процент попаданий у ЦСКА, то сербы должны были выигрывать первую половину.