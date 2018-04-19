Андрей Кириленко: "Потенциально ЦСКА и "Химки" – команды одного уровня"

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от первых матчей четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и "Химками". Он назвал опыт решающим преимуществом армейцев и не удивился сильной игре их соперников. Армейцы ведут в серии со счетом 2-0.

– С одной стороны, столь напряженная игра удивляет, потому что ЦСКА очень мощно провел регулярный сезон, – сказал Кириленко. – С другой, не удивляет, ведь в составе "Химок" подобраны исполнители, которые потенциально могут играть в очень хороший баскетбол. Леша Швед проводит прекрасный год, он один из лучших, если не лучший сейчас игрок в Европе. Другие ребята во многих матчах показывали хороший уровень. Просто подмосковный клуб нестабилен, его порой лихорадит.

– В чем причина?

– Это нормально, ведь команда в таком составе проводит фактически первый сезон – помимо Леши, почти все лидеры пришли прошлым летом. Процесс строительства команды занимает время. А у ЦСКА большая часть игроков давно вместе, плюс они точечно усиливаются по определенным позициям. Уровень есть уровень. Потенциально это команды одного уровня, в каждом отдельно взятом матче они могут друг друга обыграть. Но если брать, например 10 матчей, но пока ряд факторов перевешивает в пользу армейцев.

– Можно ли сказать, что именно опыт – решающее преимущество ЦСКА?

– Конечно. В этом матче он очень многое определил. И как показывает практика, пока такие концовки остаются за армейцами. Они в решающий момент не распыляются, это очень важно. Даже если есть судейские ошибки, а ты начинаешь на них реагировать, это сильно влияет. Лучше себя погасить, даже если ты не согласен, и отыграть следующий момент. У ЦСКА такие моменты как-то сразу гасятся, а у "Химок" – продолжаются. Смотришь – уже в эпизоде участвует не один человек, а четверо. Это сильно мешает концентрации, и получается серия из ошибок.

– А что скажете о работе арбитров в целом?

– Нам всем хочется идеального судейства. Надеюсь, следующие игры пройдут так, чтобы о факторе арбитров никто и не вспоминал. Идеальный рефери – которого не видно на площадке. А сегодня мне не понравились некоторые моменты. (Антон БАБОШИН)