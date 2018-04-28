Андрей Кириленко: "Очень обидно за "Химки" – они должны были выиграть четвертый матч с ЦСКА"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что хотел бы увидеть пятый матч в серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и "Химками". Армейцы вышли в "Финал четырех", победив в скандальном четвертом матче серии "Химки" со счетом 89:88.

– Сразу хочу сказать, что это была самая сильная серия в этом плей-офф Евролиги. И, безусловно, лучшая за долгие годы между российскими клубами во всех турнирах, – цитирует официальный сайт РФБ Кириленко. – Снимаю шляпу перед "Химками". Они во всех матчах показали зрелый, сильный баскетбол. На мой взгляд, обеим командам такая серия пойдет на пользу. "Химки" выросли очень серьезно только на этих четырех играх. И очень радует, что "мотором" этой команды является Алексей Швед.

Порой мы увлекаемся его критикой. Мне часто приходится слышать со стороны, что Швед передерживает мяч, увлекается индивидуальной игрой. Но хочется сказать всем: "Ребята, вы все "просыпаете" момент, когда у нас в стране есть баскетболист, который играет на сумасшедшем уровне. За какой-то ерундой вы забываете, что у нас есть лидер, который тащит за собой команду и который играет великолепно!".

Я считаю, что Швед заслуживает титула MVP этого сезона. Естественно, он останется лучшим снайпером Евролиги. Несомненно, будет включен в первую символическую пятерку. И историческое достижение "Химок" – первый выход в плей-офф Евролиги – состоялось во многом благодаря ему.

ЦСКА, как мне кажется, в этой серии повезло. Повезло в том, что ему достались такие сильные "Химки". Плохо, что одна команда должна вылететь. Считаю, что "Химки" своей игрой заслужили участие в "Финале четырех". Но и ЦСКА получил прекрасную игровую практику. Только в таких тяжелых играх закаляется характер, и команда становится лучше. Такая борьба обязательно поможет в "Финале четырех". Важно, что такие российские игроки, как Антонов или Воронцевич, проверяют себя в столь серьезных матчах.

Что касается результата, то мне, конечно, хотелось увидеть пятую игру. И "Химки" сделали для этого все. Считаю, что последнее решение было ужасным. Не знаю точно, что там произошло. Не знаю, чем руководствовался судья, когда остановил игру. Была ли это его ошибка или ошибка судейского столика. Но, на мой взгляд, останавливать атаку в такой момент неправильно. Очень обидно за "Химки" – они должны были выиграть этот матч. Хотелось бы, чтоб подобных ситуаций не было. Получилось, что ключевой эпизод лишил одну из команд победы. Жаль, что в последнее время в Евролиге нередко случаются судейские ошибки.

В любом случае, хочу поздравить обе команды. ЦСКА – с выходом в "Финал четырех". Игроков и тренеров "Химок" – с отличной игрой. Но особенно хочется поздравить владельцев клуба. За последние пару лет они создали отличную команду, в которую вложили и средства, и душу. И заслужили именно такие "Химки", которые провели четыре прекрасных матча в серии с ЦСКА. Которые великолепно отыграли регулярный чемпионат Евролиги, впервые вышли в плей-офф и провели его на ударной волне.

А ЦСКА – ни пуха в "Финале четырех"!