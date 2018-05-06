Андрей Кириленко: "Мне бы лично очень хотелось увидеть финал ЦСКА - "Жальгирис"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко хочет увидеть в финале Евролиги противостояние московского ЦСКА и литовского "Жальгириса".

"Финал четырех" Евролиги пройдет с 18 по 20 мая в Белграде. В полуфиналах ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", а "Жальгирис" - с "Фенербахче".

- Все четыре клуба разные, но абсолютно высокого уровня, - цитирует ТАСС Кириленко. - Мне бы лично очень хотелось увидеть финал ЦСКА - "Жальгирис". Хочется увидеть красно-зеленое противостояние.

Не стоит думать, что "Жальгирис" драматически слабее других участников "Финала четырех" - это очень тренерская команда, системная, которая выжимает максимум из тех ресурсов, что есть.

Но как показывает практика, жизнь, команды, участвующие в "Финале четырех", имеют абсолютно равные шансы, чтобы выиграть. Тем более этот мини-турнир будет проходить на нейтральной территории.