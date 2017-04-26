Андрей Кириленко: "Любой другой результат для ЦСКА в Евролиге был бы неприемлем"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что баскетболисты ЦСКА приучили своих болельщиков к тому, что команда регулярно выходит в "Финал четырех" Евролиги, и иной результат был бы неприемлем. Во вторник ЦСКА на выезде обыграл "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0.
– Поздравляю армейцев с победой, за долгие годы они приучили всех к выходам в "Финал четырех", – цитирует ТАСС Кириленко. – Поэтому любой другой результат команды в Евролиге неприемлем. Но сейчас начинается самое интересное – лотерея "Финала четырех", тем более что, судя по всему, в полуфинале предстоит сыграть с одним из самых непримиримых соперников – с "Олимпиакосом". Желаю ЦСКА удачи и обязательно буду болеть за нашу команду.
Don Miguel
Конечно, Кириленко перебарщивает, сама постановка вопроса "приемлемо/не приемлемо" - это "глас" чиновника, но уже не баскетболиста. Они, баскетболисты, возглавляемые своими тренерами, играют в БАСКЕТБОЛ, а не в "приемлемо/не приемлемо". Возможно, Андрей имел в виду что-то не то, но прозвучало для игроков и тренеров оскорбительно. Мол, решают, как вы играли, не вы сами, а "ответственные лица". Отголосок НБА? Или вообще бывшего СССР? Да, там так и решали, в НБА тоже так решают до сих пор, но это - НЕПРАВИЛЬНО! Потому, что оскорбляет игроков, повторюсь, они играют в баскетбол, а не в "приемлемо/не приемлемо"
14:39
DedSovetskoyArmiy
Уважаю мнение Андрея Геннадьевича, но "любой другой результат неприемлим" - это уже что-то из области советского прошлого. Это игра. И все может случиться. А насчет того, что соперником по полуфиналу будет Олимпиакос, хотел бы поспорить. Почти уверен, что это будет Эфес Пилсен. Может вообще сложиться уникальная ситуация, когда на финале в Стамбуле ЦСКА будет в компании 3-х турецких клубов. Вот это ад!
13:38