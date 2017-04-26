Андрей Кириленко: "Любой другой результат для ЦСКА в Евролиге был бы неприемлем"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что баскетболисты ЦСКА приучили своих болельщиков к тому, что команда регулярно выходит в "Финал четырех" Евролиги, и иной результат был бы неприемлем. Во вторник ЦСКА на выезде обыграл "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0.

– Поздравляю армейцев с победой, за долгие годы они приучили всех к выходам в "Финал четырех", – цитирует ТАСС Кириленко. – Поэтому любой другой результат команды в Евролиге неприемлем. Но сейчас начинается самое интересное – лотерея "Финала четырех", тем более что, судя по всему, в полуфинале предстоит сыграть с одним из самых непримиримых соперников – с "Олимпиакосом". Желаю ЦСКА удачи и обязательно буду болеть за нашу команду.