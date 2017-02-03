Андрей Кириленко: "ЦСКА остается фаворитом Евролиги"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что ЦСКА даже с учетом пяти поражений в восьми последних матчах Евролиги остается фаворитом турнира. Напомним, вчера московская команда проиграла на выезде "Фенербахче" (71:77).

- Спад наметился у ЦСКА, не хватает лидеров - Милоша Теодосича, Виктора Хряпы. Их роль велика, и не только на площадке, но и на скамейке, - цитирует "Р-Спорт" Кириленко. - Но даже при такой игре и результатах ЦСКА остается фаворитом в этом сезоне. То, что происходит сейчас – это больше временный спад, нежели какая-то тенденция. Команда опытная, тренер опытный. ЦСКА выйдет из пике.