Андреа Тринкьери: "Жду сложного матча с УНИКСом, казанцы в полном порядке"

Главный тренер "Бамберга" Андреа Тринкьери в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что ожидает сложного матча группового турнира Евролиги с УНИКСом. По словам специалиста, на данный момент казанская команда находится в полном порядке.

- От матча с УНИКСом чего ждете? Какой будет игра? - вопрос Тринкьери.

- Тяжелая. УНИКС в полном порядке. Если не верите, спросите у игроков "Панатинаикоса" и "Жальгириса". Я жду очень и очень сложного матча.

- Евролига опросила генеральных менеджеров клубов после первой половины чемпионата, и вы пятый в списке лучших тренеров.

- Пятый? Блин, я должен был быть четвертым. Надо будет заняться этим.

- А если серьезно, приятно, что вашу работу ценят не только в своем клубе?

- Я, честно, не знал об этом опросе. Это не только моя заслуга. Это командная игра, и я всегда прошу игроков ставить на первое место не личные интересы, а общие. Как я после этого буду говорить о себе? Я буду плохим тренером.

- По размеру бюджета "Бамберг" вряд ли войдет в топ-10 клубов Евролиги, но команда играет красиво и показывает результат. За счет чего?

- Мы играем в баскетбол. Стараемся использовать таланты игроков по максимуму. Да, у нас нет денег на Лэнгфорда и Каймакоглу, так давайте найдем игроков, которые хотят быть с нами, и разовьем их на новый уровень.