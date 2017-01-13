Андреа Тринкьери: "Всегда приятно возвращаться в Казань"

Главный тренер "Бамберга" Андреа Тринкьери после поражения от УНИКСа (58:63) в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что ему всегда приятно возвращаться в Казань. Тринкьери возглавлял УНИКС с 2013 по 2014 год.

– Поздравляю УНИКС с победой, хозяева сумели выиграть в концовке, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Тринкьери. – Мы играли плохо, хотя почти всю игру вели в счете. Наша защита сегодня– это просто кошмар, потеря концентрации, неумение правильно играть в важные моменты, отсутствие ментальности, разума в ключевые моменты. Да, Николо Мелли чувствовал себя не очень хорошо, хотя он старался, но, возможно, сегодня он был не в лучшей форме. Это была очень, очень плохая игра для нас, но даже играя плохо, мы могли выиграть, вели 12 очков.

– Матч был особенным для вас?

– Да, мне всегда приятно возвращаться в Казань, от работы с УНИКСом у меня остались только самые хорошие воспоминания. Но игра есть игра…

– Вам так и не удалось остановить Кита Лэнгфорда?

– И нам не удалось, и многим другим командам, кто пытался это сделать. Сейчас он один из лучших защитников Европы. Если в одну команду собрать Лэнгфорда, Василиса Спанулиса, Милоша Теодосича, то такую команду будет невозможно обыграть!