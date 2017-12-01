Андреа Тринкьери: "Швед "убил" нашу команду"

Главный тренер "Бамберга" Андреа Тринкьери после поражения от "Химок" (73:82) в матче Евролиги отметил, что российская команда смогла добиться успеха за счет игры Алексея Шведа. Также специалист заявил, что несмотря на результат, он остался доволен игрой подопечных.

– Поздравляю "Химки" и Шведа, который стал сегодня нашим "киллером", – цитирует "Р-Спорт" Тринкьери. – Учитывая все обстоятельства, мы сыграли хорошо. Нас подвели ошибки, совершенные в начале третьей четверти, но мы предприняли серьезные усилия, чтобы отыграться. Мы были снова в игре, но потом Швед "убил" нас".

Но я доволен тем, что мы показали командную игру, что мы прибавляем. Сегодня нам пришлось нелегко – в составе "Химок" так много талантливых игроков, сильных индивидуальностей. А нам не хватало ротации. Чтобы выиграть сегодня, мы должны были быть безупречны, а мы не были.