Алексей Швед: "Я просто играл в свою игру"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (77:71) отметил, что удалось набрать 29 очков, потому что партнеры доверяли ему. По словам игрока, команда переломила ход встречи, потому что показала коллективную игру.

- Партнеры доверяли мне и отдавали передачи, а я просто играл в свою игру, - приводит пресс-служба "Химок" слова Шведа. - Сегодня все в команде хорошо себя проявили. В первой половине "Милан" был намного лучше нас и постоянно лидировал с разницей в 8-10 очков. И все же нам удалось показать свой баскетбол и остаться одним целым. Каждый матч в Евролиге тяжелый, и эта встреча не исключение. Соперник уверенно стартовал, набирая много легких очков в начале матча. Во второй половине мы стали действовать более агрессивно, хорошо двигали мяч и добились коллективной победы.