Алексей Швед: "Впечатления от сезона в Евролиге двоякие. "Химки" могли пройти и дальше"

Защитник "Химок" Алексей Швед считает, что "Реал" заслуженно обыграл ЦСКА (92:83) в полуфинале Евролиги. Также лидер подмосковной команды, ставший лучшим снайпером турнира в сезоне-2017/18, сказал, что он и его одноклубники расстроены тем, что не смогли попасть в "Финал четырех". Подмосковный коллектив в серии 1/4 финала уступил ЦСКА со счетом 1-3.

– Смотрели ли полуфинал с участием ЦСКА?

– Да, видел матч почти полностью. Обе команды старались, но "Реал" был сильнее.

– По ощущениям, "Химки" могли бы побороться здесь?

– Этого мы никогда не узнаем. Да, если бы мы прошли дальше, то бились до последнего. Как и все четыре команды вчера, каждый хотел выиграть. Что "Фенербахче" и "Жальгирис", что ЦСКА и "Реал" – все показали достойный баскетбол.

– Какие впечатления в целом остались от сезона в Евролиге?

– Двоякие. Мы в первый раз попали в плей-офф, это хороший результат для команды. Но опять же, могли пройти и дальше. Даже в серии с ЦСКА все видели, что мы смогли побороться, и если проигрывали, то минимальное количество очков. Хотелось попасть в "Финал четырех", но не получилось. Поэтому чуть-чуть и расстроены. Но в целом выступили достойно. (Антон БАБОШИН)