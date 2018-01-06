Алексей Швед: "В новом году у "Химок" получился хороший старт"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы над "Бамбергом" в матче регулярного чемпионата Евролиги (75:70) сделал акцент на сложности поединка. 29-летний россиянин стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

- Этот матч очень важен для нас, так как мы потерпели несколько поражений подряд, поэтому нужно было сделать шаг вперед, - цитирует пресс-служба клуба Шведа. - Соперник играл контактно и взял много подборов, но во второй половине мы стали гораздо лучше защищаться. Все знают, как тяжело играть в Бамберге при поддержке местных трибун. В новом году у нас получился хороший старт. Постараемся продолжить в том же духе, тогда все будет в порядке.