Алексей Швед: "Шансы в Евролиге еще не потеряны"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над "Будучностью" (85:69) отметил, что команда показывают более слаженную игру от матча к матчу. По его словам, "Химки" еще ничего не потеряли в розыгрыше Евролиги.

В активе подмосковной команды две победы в восьми матчах регулярного чемпионата Евролиги, она идет на 11-м месте в турнирной таблице. В плей-офф турнира выйдут первые восемь команд.

- Мы играем все лучше и лучше, сыгрываемся, - цитирует ТАСС Шведа. - Такое бывает, мы расстраиваемся, что проиграли несколько матчей в одно очко, но надо работать, все придет. Далеко не все потеряно, впереди много игр, по таблице многие команды также проигрывают.

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас может покинуть свой пост? Мы не слушаем то, что говорят, мы доверяем тренеру, нам нравится с ним работать, конечно, никто не хочет, чтобы его убирали, он сильный тренер, которому просто нужно доверие, и будет результат. Он работал во многих командах и приносил победы, и в прошлом сезоне мы выполнили все свои задачи. Мы полностью ему доверяем и не верим никаким слухам.