Алексей Швед - самый высокооплачиваемый игрок Евролиги

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед был назван самым высокооплачиваемым игроком Евролиги по версии Eurohoops. Россиянин, зарплата которого составляет 4 миллиона долларов, практически на более чем на миллион опередил занявшего второе место защитника ЦСКА Нандо де Коло (2,78 миллионов долларов).

Также в "Топ-10" наиболее высокооплачиваемых игроков турнира вошел еще один представитель Единой лиги ВТБ - Серхио Родригес (ЦСКА, Россия).

1. Алексей Швед ("Химки", Россия) – 4 млн долларов

2. Нандо Де Коло ( , Россия) – 2,78 млн долларов

3. Ник Калатес ("Панатинаикос", Греция) – 2,55 млн долларов

4. Серхио Родригес (ЦСКА, Россия) – 2,55 млн долларов

5. Ян Веселы ("Фенербахче", Турция) – 2,43 млн долларов

6. Серхио Юль ("Реал", Испания) – 2,2 млн долларов

7. Крис Синглтон ("Панатинаикос", Греция) – 1,9 млн долларов

8. Майк Джеймс ("Милан", Италия) – 1,8 млн долларов

9. Шейн Ларкин ("Анадолу Эфес", Турция) – 1,7 млн долларов

10. Жоффре Ловернь ("Фенербахче", Турция) – 1,7 млн долларов.