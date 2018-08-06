Алексей Швед - самый высокооплачиваемый игрок Евролиги

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед был назван самым высокооплачиваемым игроком Евролиги по версии Eurohoops. Россиянин, зарплата которого составляет 4 миллиона долларов, практически на более чем на миллион опередил занявшего второе место защитника ЦСКА Нандо де Коло (2,78 миллионов долларов).
Также в "Топ-10" наиболее высокооплачиваемых игроков турнира вошел еще один представитель Единой лиги ВТБ - Серхио Родригес (ЦСКА, Россия).
1. Алексей Швед ("Химки", Россия) – 4 млн долларов
2. Нандо Де Коло (ЦСКА, Россия) – 2,78 млн долларов
3. Ник Калатес ("Панатинаикос", Греция) – 2,55 млн долларов
4. Серхио Родригес (ЦСКА, Россия) – 2,55 млн долларов
5. Ян Веселы ("Фенербахче", Турция) – 2,43 млн долларов
6. Серхио Юль ("Реал", Испания) – 2,2 млн долларов
7. Крис Синглтон ("Панатинаикос", Греция) – 1,9 млн долларов
8. Майк Джеймс ("Милан", Италия) – 1,8 млн долларов
9. Шейн Ларкин ("Анадолу Эфес", Турция) – 1,7 млн долларов
10. Жоффре Ловернь ("Фенербахче", Турция) – 1,7 млн долларов.