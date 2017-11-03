Алексей Швед: "Победа над "Реалом" - очень важная для "Химок"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы над "Реалом" (86:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги оценил командные действия российского клуба в этой встрече. Также баскетболист остался доволен, что именно "Химки" нанес первое поражение сопернику.

– Для нас это очень важная победа, – цитирует официальный сайт "Химок" Шведа. – Все знают, как тяжело играть в Мадриде на их площадке, с отличной поддержкой трибун, которые помогают своей команде. До этого матча у "Реала" не было поражений, поэтому когда мы отправлялись в Испанию, то понимали, что будет тяжелая игра. Рады, что победили. Всегда стараюсь помогать своей команде и выкладываться на сто процентов. Думаю, сегодня у меня получилась неплохая игра, но мы играем как команда. Выиграли, и это самое важное.