Алексей Швед: "Моня и Вяльцев – лидеры "Химок"

Защитник "Химок" Алексей Швед заявил, что лидерами команды являются форвард Сергей Моня и защитник Егор Вяльцев. По словам баскетболиста, он сам прислушивается к более опытным игрокам, нежели пытается, как говорят, занять главенствующую позицию.

- Кто лидер команды в раздевалке? Сергей Моня и Егор Вяльцев, - рассказал в интервью каналу "Khimkibasket" Швед. - Это они, нежели я. Я всегда к ним присоединяюсь. Они дольше всех играют в клубе, отличные ребята. На площадке они тоже прекрасно себя показывают, и все их знают. Сергей столько лет играл в сборной России, был капитаном, и все его уважают, как и Егора.

У нас в команде хорошая атмосфера, и мы все можем сказать друг другу что угодно. В экстренной ситуации я могу и крикнуть. Просто потому, что в короткий период времени нужно донести быстро информацию. Это не значит, что я хочу сказать что то плохое человеку. У нас никто и на кого не обижается. Все всё понимают, все хотят друг другу помочь.

Третий матч серии 1/4 финала Евролиги "Химки" – ЦСКА состоится 25 апреля, начало - в20.00 по московскому времени. Пока армейцы ведут со счетом 2-0.