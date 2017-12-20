Алексей Швед: "К матчу с ЦСКА будем готовиться так же, как и ко всем матчам Евролиги"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфес Пилсена" (86:68) похвалил игроков, вышедших на паркет в четвертой четверти. Также россиянин подчеркнул, что к игре с ЦСКА команда будет готовиться так же, как и ко всем остальным.

– Ребята, которые были на площадке в четвертой четверти, отлично играли в защите и сделали рывок 12:0, считаю, что это и был ключевой момент в игре, – цитирует ТАСС Шведа. – Хорошо передавали мяч, Сергей Моня забивал отовсюду.

К матчу с ЦСКА будем готовиться так же, как и ко всем матчам Евролиги. Мы идем нормально, сейчас у нас новый график, поэтому надеюсь, что будем выигрывать чаще, но я все-таки думаю, что мы идем нормально.

"Химки" занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 21 очко после 13 матчей. ЦСКА лидирует, набрав 22 очка после 12 игр.