Алексей Швед и его фантастическая игра против ЦСКА. Видео

ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл на выезде "Химки" - 89:88. Армейцы выиграл серию со счетом 3-1 и вышли в "Финал четырех", в котором сыграют с "Реалом".

Защитник "Химок" Алексей Швед в прошедшей встрече набрал 36 очков. Россиянин реализовал 8 трехочковых бросков. Этот показатель является рекордным для плей-офф турнира.

Представляем вашему вниманию видеообзор фантастической игры Шведа.