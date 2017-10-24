Алексей Швед: "Хочу выиграть Евролигу"

Защитник "Химок" Алексей Швед признался, что хочет выиграть Евролигу. 28-летний россиянин отметил, что это будет отличаться от его победы в этом турнире с ЦСКА в 2008 году, потому что тогда у него была другая роль в команде.

– Конечно, как и все, кто выступает в Евролиге, я хочу ее выиграть, – цитирует пресс-служба турнира Шведа. – Когда я был молод и играл за ЦСКА, я еще не был готов проводить на площадке много времени. Так что теперь я просто хочу делать то, что должен, и помочь "Химкам" победить.