Алексей Швед: "Химки" здорово поддерживали в Мытищах"

Разыгрывающий "Химок" Алексей Швед после победы над "Валенсией" (75:70) в первом матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что удивился полному залу, пришедшему на баскетбол в Мытищах. По его словам, игроки рады вернуться в лучший европейский баскетбольный турнир.

- Рады, что вернулись в Евролигу и играем в лучшем турнире, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Удивило, что пришел полный зал в Мытищах, нас действительно здорово поддерживали, мы очень этому рады. У нас новый состав по сути, так что до сих пор мы притираемся, играли хорошо за исключением первой половины третьей четверти, но можем играть намного лучше. Было много поспешных бросков, в том числе и у меня. Нам нужно играть более командно, как в четвертой четверти. Хочется просто, чтобы вообще было без провалов, потому что это в Евролиге непозволительно. Робинсона я знаю давно, еще по НБА, это сильный игрок, и он это сразу показал. Бился, толкался, подбирал, забивал, он нам сильно помог, он нам нужен.