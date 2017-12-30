Алексей Швед: "Химки" ужасно провели последнюю четверть в матче с "Барселоной"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Барселоны" (65:79) отметил, что команда плохо отыграла в последней четверти, в которой уступила со счетом 8:22. По его словам, игроки вернут должок болельщикам в следующем году.

- Ужасная четвертая четверть, мы не играли в защите вообще, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Вторую и третью четверть мы выиграли, а четвертую провалили. И пока я не понял, почему это произошло. Мы были другой командой две четверти до этого. "Барселона" показала, как она хорошо играет в нападении. Не получилось порадовать болельщиков перед Новым годом, мы им задолжали, получается. Желаю всем здоровья, успехов в следующем году, мы вернем должок после Нового года.