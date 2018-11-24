Алексей Швед: "Химки" не могут постоянно проигрывать с разницей в одно очко"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча Евролиги против "Жальгириса" (84:83) отметил, что на площадке литовцев всегда тяжело играть. Лидер команды сделал в этой встрече дабл-дабл - 25 очков и 10 передач.

- На арене "Жальгириса" и при поддержке их фанатов всегда тяжело играть, этот стадион всегда заполнен, - приводит пресс-служба "Химок" слова Шведа. - Они провели хороший матч, но мы не можем постоянно проигрывать с разницей в одной очко, нам надо и выигрывать. Я рад этой победе. Перед следующим матчем у нас будет несколько дней, мы придем в себя и будем готовы.