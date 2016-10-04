Алекс Абринес: "Пять или шесть команд Евролиги могли бы выступать в НБА"

Защитник "Оклахомы" Алекс Абринес считает, что клубы из Евролиги могли бы успешно выступать в НБА. Испанец, ранее игравший за "Барселону", дебютировал за американский клуб в предсезонном матче с "Реалом" (137:142 ОТ).

– Если бы "Реал" играл в НБА, он делал бы это неплохо, – цитирует Eurohoops Абринеса. – Это топ-команда из Евролиги, что показала в этом матче. Пять или шесть команд из Евролиги могли бы играть в НБА. Я знал, как играет "Реал". Мы не могли терять концентрацию даже на четыре секунды, потому что мадридцы могут за это наказать. Я должен улучшить свою игру в защите. Меня в новой команде приняли хорошо.