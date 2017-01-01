Аарон Джексон призвал перенести "Финал четырех" из Стамбула

Защитник ЦСКА Аарон Джексон призвал организаторов Евролиги перенести "Финал четырех" из Стамбула. В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт, в результате которого погибли 39 человек, еще 69 были ранены. "Финал четырех" должен пройти в Стамбуле с 19 по 21 мая.
"Вне зависимости от того, кто будет играть в "Финале четырех", баскетболисты будут больше волноваться за своих родных на улицах Стамбула" – написал Джексон, добавив хэштег "changelocation".
Whoever participates in the final four, will be more worried about their loved ones in the streets of Istanbul.. #euroleague #changelocation– Kodak Jack (@AaronfingJ) 1 января 2017 г.
disss
А перенесите в Минск? Минск всегда готов выступить миротворцем в любой заварухе. Гостиниц настроено полно, площадок тоже полно пустующих.. А я хотя бы посмотрю на звезд европейского баскетбола!
23:33