22:58 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Аарон Джексон призвал перенести "Финал четырех" из Стамбула

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Защитник ЦСКА Аарон Джексон призвал организаторов Евролиги перенести "Финал четырех" из Стамбула. В новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт, в результате которого погибли 39 человек, еще 69 были ранены. "Финал четырех" должен пройти в Стамбуле с 19 по 21 мая.

"Вне зависимости от того, кто будет играть в "Финале четырех", баскетболисты будут больше волноваться за своих родных на улицах Стамбула" – написал Джексон, добавив хэштег "changelocation".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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disss

А перенесите в Минск? Минск всегда готов выступить миротворцем в любой заварухе. Гостиниц настроено полно, площадок тоже полно пустующих.. А я хотя бы посмотрю на звезд европейского баскетбола!

23:33

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