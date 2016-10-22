Аарон Джексон: "Панатинаикос" позволял ЦСКА набирать легкие очки"

Защитник ЦСКА Аарон Джексон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (81:77) отметил, что армейцы уверенно начали поединок. По его словам, соперник позволял хозяевам набирать легкие очки.

- Знали, что нам предстоит сложный вечер, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Джексона. - Мы начали матч достаточно уверенно, "Панатинаикос" позволял набирать легкие очки. Это хорошая команда, они приехали в Москву после обидного поражения в игре с "Олимпиакосом" в греческом чемпионате. И смогли показать лучшее. К счастью, нам удалось победить.