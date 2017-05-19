 Аарон Джексон: "Олимпиакос" это заслужил". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:36 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Аарон Джексон: "Олимпиакос" это заслужил"

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Защитник ЦСКА Аарон Джексон выразил разочарование по поводу поражения команды от "Олимпиакоса" (78:82). Это уже четвертое поражение армейцев от греческой команды в полуфинале Евролиги.

– Нас в мыслях преследовал "Олимпиакос", – цитирует официальный сайт Евролиги Джексона. – Когда они играют против нас, догоняют нас, возникает волнение. Мы опускаем руки вместо ответа. Соперник играет агрессивно, и мы должны играть так. Это как призрак. Они преследуют нас. Думаю, мы не лучшим образом справлялись с определенными игроками. Нужно отдать должное "Олимпиакосу". Он это заслужил.

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