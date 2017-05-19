Аарон Джексон: "Олимпиакос" это заслужил"

Защитник ЦСКА Аарон Джексон выразил разочарование по поводу поражения команды от "Олимпиакоса" (78:82). Это уже четвертое поражение армейцев от греческой команды в полуфинале Евролиги.

– Нас в мыслях преследовал "Олимпиакос", – цитирует официальный сайт Евролиги Джексона. – Когда они играют против нас, догоняют нас, возникает волнение. Мы опускаем руки вместо ответа. Соперник играет агрессивно, и мы должны играть так. Это как призрак. Они преследуют нас. Думаю, мы не лучшим образом справлялись с определенными игроками. Нужно отдать должное "Олимпиакосу". Он это заслужил.