05:08 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Аарон Джексон: "ЦСКА сыграл довольно слабо"

0
0
0

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон после поражения от "Фенербахче" (79:95) в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги отметил справедливость результата. По его словам, команда продолжает лидировать, поэтому не стоит придавать большое значение этой встречи.

– Мы сыграли довольно слабо. У нас была возможность выиграть матч, но в последней атаке "Фенербахче" все-таки удалось набрать три очка и сравнять счет, – цитирует Джексона Известия. – А дальше наступил овертайм, который у нас совсем не получился. В чем причины? Мы допустили несколько невынужденных ошибок на первой минуте, дали сопернику почувствовать свою силу. Игроки турецкого клуба отлично сделали свою работу и заслуженно победили. Да, мы потерпели поражение, но не стоит придавать ему особое значение. Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице. Сказалась ли усталость после матча с "Маккаби"? Я бы не стал заострять на этом внимание. Мы успели восстановиться.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/654190

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ