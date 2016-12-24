Аарон Джексон: "ЦСКА сыграл довольно слабо"

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон после поражения от "Фенербахче" (79:95) в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги отметил справедливость результата. По его словам, команда продолжает лидировать, поэтому не стоит придавать большое значение этой встречи.



– Мы сыграли довольно слабо. У нас была возможность выиграть матч, но в последней атаке "Фенербахче" все-таки удалось набрать три очка и сравнять счет, – цитирует Джексона Известия. – А дальше наступил овертайм, который у нас совсем не получился. В чем причины? Мы допустили несколько невынужденных ошибок на первой минуте, дали сопернику почувствовать свою силу. Игроки турецкого клуба отлично сделали свою работу и заслуженно победили. Да, мы потерпели поражение, но не стоит придавать ему особое значение. Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице. Сказалась ли усталость после матча с "Маккаби"? Я бы не стал заострять на этом внимание. Мы успели восстановиться.