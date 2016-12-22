00:23 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Аарон Джексон: "ЦСКА смог собраться после крайне неудачного старта"

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Защитник ЦСКА Аарон Джексон после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Маккаби" из Тель-Авива (80:76) подчеркнул, что команда неудачно провела стартовый отрезок встречи. По словам игрока, армейцы должны сделать правильные выводы.

– Ожидал, что игра сложится по-другому, – подчеркнул Джексон. – Команда смогла собраться после крайне неудачного старта и постепенно переломить ход поединка. Результатом мы, конечно, очень довольны, а вот некоторые моменты игры нужно обдумать, чтобы не наступать на эти грабли в дальнейшем. Мы победили на выезде в сложном матче очень талантливую команду. (Эли ШВИДЛЕР)

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