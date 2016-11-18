23:57 18 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Аарон Джексон: "ЦСКА хотел снова стать на верный путь"

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Защитник ЦСКА Аарон Джексон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (95:86) отметил, что команда хотела реабилитироваться после поражения от "Дарюшафаки" (83:91). Американец провел на площадке 23 минуты и набрал 19 очков.

- "Жальгирис" - это команда, которую каждый должен уважать, - приводит пресс-служба Евролиги слова Джексона. - И мы уважаем их. У соперника хороший тренер, они отлично владеют мячом. Хорошо действуют в защите и показывают командную игру. Нам очень нужна была эта победа, потому что мы уступили "Дарюшафаке" и хотели снова стать на верный путь.

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