Аарон Джексон: "ЦСКА хотел снова стать на верный путь"

Защитник ЦСКА Аарон Джексон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (95:86) отметил, что команда хотела реабилитироваться после поражения от "Дарюшафаки" (83:91). Американец провел на площадке 23 минуты и набрал 19 очков.

- "Жальгирис" - это команда, которую каждый должен уважать, - приводит пресс-служба Евролиги слова Джексона. - И мы уважаем их. У соперника хороший тренер, они отлично владеют мячом. Хорошо действуют в защите и показывают командную игру. Нам очень нужна была эта победа, потому что мы уступили "Дарюшафаке" и хотели снова стать на верный путь.