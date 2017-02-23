29 очков Де Коло помогли ЦСКА победить "Маккаби"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Маккаби". Самым результативным в составе армейцев стал защитник Нандо Де Коло (29 очков).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 93:81 (26:14, 28:34, 15:12, 24:21)

Ц: Де Коло (29), Хайнс (14 + 10 подборов), Теодосич (11 + 8 передач), Курбанов (10).

М: Ландесберг (19), Радд (14), Смит (11 + 9 подборов), Сегев (10).