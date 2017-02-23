21:55 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

29 очков Де Коло помогли ЦСКА победить "Маккаби"

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ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Маккаби". Самым результативным в составе армейцев стал защитник Нандо Де Коло (29 очков).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 93:81 (26:14, 28:34, 15:12, 24:21)

Ц: Де Коло (29), Хайнс (14 + 10 подборов), Теодосич (11 + 8 передач), Курбанов (10).

М: Ландесберг (19), Радд (14), Смит (11 + 9 подборов), Сегев (10). 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Helicopter

Всё равно ))) нервно. Молодцы.

22:09

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