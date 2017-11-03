21:57 | Баскетбол — Евролига

26 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть "Жальгирис" в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на своей площадке одолел "Жальгирис" – 94-91. Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У гостей 20 баллов записал на свой счет Василий Мичич.

ЦСКА одержал четвертую победу в пяти встречах. "Жальгирис" потерпел третье поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Жальгирис" (Литва) - 94:91 (22:19, 29:17, 18:26, 25:29)

Ц: Клайберн (26), де Коло (25 + 10 передач), Воронцевич (14), Хиггинс (9), Хайнс (8), Хантер (8), Родригес (4).

Ж: Мичич (20), Улановс (14), Валинскас (11).

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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valeronych

Смотрел матч, полный отстой, во второй половине литовцы полностью переиграли. Выиграли чудом. Почему Кулагина не выпускал непонятно. Итудис не тренер для ЦСКА.

22:16

Паснаход

91 очко пропустить. Защита на грани фантастики.

22:07

michail.sus

Играли как кошка с мышкой! Молодцы!!!! Летува со...., но ты поняла!

22:05

Helicopter

Витя вернул Литву в 3-й четверти.

22:00