26 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть "Жальгирис" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на своей площадке одолел "Жальгирис" – 94-91. Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У гостей 20 баллов записал на свой счет Василий Мичич.

ЦСКА одержал четвертую победу в пяти встречах. "Жальгирис" потерпел третье поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Жальгирис" (Литва) - 94:91 (22:19, 29:17, 18:26, 25:29)

Ц: Клайберн (26), де Коло (25 + 10 передач), Воронцевич (14), Хиггинс (9), Хайнс (8), Хантер (8), Родригес (4).

Ж: Мичич (20), Улановс (14), Валинскас (11).