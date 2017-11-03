26 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть "Жальгирис" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на своей площадке одолел "Жальгирис" – 94-91. Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У гостей 20 баллов записал на свой счет Василий Мичич.
ЦСКА одержал четвертую победу в пяти встречах. "Жальгирис" потерпел третье поражение.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА - "Жальгирис" (Литва) - 94:91 (22:19, 29:17, 18:26, 25:29)
Ц: Клайберн (26), де Коло (25 + 10 передач), Воронцевич (14), Хиггинс (9), Хайнс (8), Хантер (8), Родригес (4).
Ж: Мичич (20), Улановс (14), Валинскас (11).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
valeronych
Смотрел матч, полный отстой, во второй половине литовцы полностью переиграли. Выиграли чудом. Почему Кулагина не выпускал непонятно. Итудис не тренер для ЦСКА.
22:16
Паснаход
91 очко пропустить. Защита на грани фантастики.
22:07
michail.sus
Играли как кошка с мышкой! Молодцы!!!! Летува со...., но ты поняла!
22:05
Helicopter
Витя вернул Литву в 3-й четверти.
22:00