26 очков Де Коло помогли ЦСКА победить "Эфес"

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде нанес поражение "Эфес Пилсену" – 93:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 26 очков. Для подопечных Димитриса Итудиса эта победа стала третьей подряд на старте турнира. "Эфес" же потерпел третье поражение кряду. ЦСКА возглавляет таблицу Евролиги.

В другом поединке "Олимпиакос" дома обыграл "Милан" (91:81). По 16 очков набрали игроки хозяев Эрик Грин и Вассилис Спанулис. Столько же на счету защитника итальянцев Крунослава Симона, известного по выступлениям за краснодарский "Локомотив".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) – ЦСКА (Россия) – 87:93 (23:26, 14:23, 26:20, 24:24)

Э: Томас (16), Браун (14), Коттон (12), Ханикатт (3 + 11 подборов).

Ц: Де Коло (26 + 6 передач), Теодосич (15 + 8 передач), Хиггинс (13), Эйрс (10).

"Олимпиакос" (Греция) – "Милан" (Италия) – 91:81 (25:19, 21:22, 24:20, 21:20)

О: Спанулис (16), Грин (16), Бирч (12), Хэкетт (10), Лоджески (10).

М: Радулица (14 + 8 подборов), З. Драгич (13), Джентиле (12).