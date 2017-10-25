25 очков Родригеса помогли ЦСКА обыграть "Панатинаикос"

ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 81:63. Армейцы имели преимущество на протяжении всей встречи, а самым результативным стал защитник Серхио Родригес. Он набрал 25 очков. На счету Кайла Хайнса 21 очко.
Отметим, ЦСКА одержал вторую победу в Евролиге в трех матчах. Команда на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)
Ц: Родригес (25), Хайнс (21), Хиггинс (9).
П: Риверс (17), Сингелтон (10), Вугиукас (9).
ЛКИ0811
/Fomix/им на это плевать, главное Шпартак!!!
22:41
marksado
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
22:40
/Fomix/
СингЕлтон, ВуГИУкас...это кто такие, автор?? Не зная баскетбольных "имён", писать статьи... это прискорбно для СЭ.
22:08
ladafan
молорики!!!
22:03
foreverCSKAforever
Красавцы!!!
22:01
Helicopter
С Победой армейцы. Отличная защита. Де Коло ни за что удалили.
21:59
Thomas_Boy_
Молодцы, победа была очень нужна.
21:59