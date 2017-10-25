25 очков Родригеса помогли ЦСКА обыграть "Панатинаикос"

ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 81:63. Армейцы имели преимущество на протяжении всей встречи, а самым результативным стал защитник Серхио Родригес. Он набрал 25 очков. На счету Кайла Хайнса 21 очко.

Отметим, ЦСКА одержал вторую победу в Евролиге в трех матчах. Команда на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)

Ц: Родригес (25), Хайнс (21), Хиггинс (9).

П: Риверс (17), Сингелтон (10), Вугиукас (9).