00:15 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

24 очка Уимза позволили "Маккаби" одолеть "Дарюшафаку"

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"Маккаби" взял верх над "Дарюшафакой" в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 93:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард тель-авивской команды Сонни Уимз, набравший 24 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Дарюшафака" (Турция) – 93:92 (29:14, 24:22, 14:35, 26:21)

М: Уимз (24), Радд (13), Зирбес (13).

Д: Клайберн (17), Уонамэйкер (16), Жижич (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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FL

Какой-то хаос, не игра.

00:38

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