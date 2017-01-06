24 очка Уимза позволили "Маккаби" одолеть "Дарюшафаку"

"Маккаби" взял верх над "Дарюшафакой" в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 93:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард тель-авивской команды Сонни Уимз, набравший 24 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Дарюшафака" (Турция) – 93:92 (29:14, 24:22, 14:35, 26:21)

М: Уимз (24), Радд (13), Зирбес (13).

Д: Клайберн (17), Уонамэйкер (16), Жижич (14).