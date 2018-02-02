22 очка Шведа помогли "Химкам" победить "Уникаху"

"Химки" одержали непростую победу над "Уникахой" со счетом 68:66 в матче регулярного чемпионата Евролиги. С 12-ю победами в активе подмосковный клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице, испанцы идут на 11-й строчке.
В составе победителей 22 очка набрал Алексей Швед, дабл-дабл на счету Тайлера Хонекутта (11+15 подборов).
Евролига
Регулярный чемпионат
"Химки" (Россия) – "Уникаха" (Испания) – 68:66 (9:11, 22:28, 18:16, 19:11)
Х: Швед (22), Хонекутт (11 + 15 подборов), Андерсон (11);
У: Вацзински (16), Маккалум (10), Салин (9)
ALESS85
Молодцы! Такие матчи надо показывать по телевизору, а не скучный футбол.
22:15
Carlos_Valderrama
Так держать!
22:09
bep77
Надо пересматривать последнюю минуту этого матча, а не кино про диссидента Модестаса...
21:56