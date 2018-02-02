22 очка Шведа помогли "Химкам" победить "Уникаху"

"Химки" одержали непростую победу над "Уникахой" со счетом 68:66 в матче регулярного чемпионата Евролиги. С 12-ю победами в активе подмосковный клуб поднялся на седьмое место в турнирной таблице, испанцы идут на 11-й строчке.

В составе победителей 22 очка набрал Алексей Швед, дабл-дабл на счету Тайлера Хонекутта (11+15 подборов).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Химки" (Россия) – "Уникаха" (Испания) – 68:66 (9:11, 22:28, 18:16, 19:11)

Х: Швед (22), Хонекутт (11 + 15 подборов), Андерсон (11);

У: Вацзински (16), Маккалум (10), Салин (9)