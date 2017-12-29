22 очка Шведа не спасли "Химки" от поражения в игре с "Барселоной"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на свой площадке уступили "Барселоне" – 65:79. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник хозяев Алексей Швед. Но при этом лишь пятерым химчанам удалось отметиться набранными очками в итоговом протоколе.

Для "Химок" поражение стало седьмым в 15 играх, команда занимает восьмое место в таблице регулярки, которое дает право на участие в плей-офф. "Барса" одержала лишь пятую победу в турнире и идет 13-й.

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Барселона" (Испания) – 65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22)

Х: Швед (22), Ханикатт (18), Гилл (13), Дженкинс (9), Моня (3).

Б: Серафин (12), Клавер (12), Томчи (12 + 8 подборов), Наварро (9).