22 очка Шведа не спасли "Химки" от поражения в игре с "Барселоной"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" на свой площадке уступили "Барселоне" – 65:79. Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал защитник хозяев Алексей Швед. Но при этом лишь пятерым химчанам удалось отметиться набранными очками в итоговом протоколе.
Для "Химок" поражение стало седьмым в 15 играх, команда занимает восьмое место в таблице регулярки, которое дает право на участие в плей-офф. "Барса" одержала лишь пятую победу в турнире и идет 13-й.
Евролига
Регулярный чемпионат
"ХИМКИ" (Россия) – "Барселона" (Испания) – 65:79 (15:25, 17:11, 25:21, 8:22)
Х: Швед (22), Ханикатт (18), Гилл (13), Дженкинс (9), Моня (3).
Б: Серафин (12), Клавер (12), Томчи (12 + 8 подборов), Наварро (9).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Don Miguel
Соперники подобрали 39 мячей, 12 у нашего кольца, мы всего 20, под чужим 2. Но у "авторитетов" всегда и во всем виноват Швед. Остальные не виноваты ни в чем и никогда.
22:41 29 декабря
Сильвербой
Даже эта мертвая Барса наголову сильнее этих бездарных птенцов!!! Гнать Барцокаса пока не поздно! Ужас а не игра! Швед просто раздражает своими тупорылыми действиями на площадке!
22:16 29 декабря
lavric999
То в жар, то в холод. Капец, как команда играет не стабильно. Это видно не по играм, а даже по четвертям, куда тренеры смотрят, только трехи пытаются закинуть, никакой командной игры, розыгрышов по минимуму.
22:03 29 декабря
Джон....Сильвер
сдохли Химки
21:59 29 декабря