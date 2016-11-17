20:41 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

22 очка Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения от "Маккаби"

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В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на своем паркете уступил "Маккаби" со счетом 73:74. Для подопечных Евгения Пашутина это поражение стало шестым в турнире. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанского клуба Кит Лэнгфорд, набравший 22 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 73:74 (17:25, 21:16, 16:20, 19:13)

У: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10).

М: Смит (16), Иверсон (12), Сили (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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grey174

Don Miguel..... Да восьмого, для выхода в плей-офф, вам, как до Луны. ****** Смотри таблицу, всего-то одно очко при 22 играх впереди! Всего ничего!!!

23:06

grey174

И что? Когда УНИКС нащупает "дно"??

23:03

Айртон

Поздравления болельщику Маккаби Томасу-бою!))

21:46

Don Miguel

Проигрыш обидный, но...заслуженный. Повторюсь, но до начала турнира не надо было трубить на весь мир, что "МЫ НА ВСЕ СПОСОБНЫ"! Теперь все видят, что вы способны занять не последнее место. Да восьмого, для выхода в плей-офф, вам, как до Луны.

21:12

FINIX

Провальный матч Колома и Пороховского. Должны были брать эту игру. Ну и штрафные Воронова "помогли"...

21:01

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Материалы других СМИ