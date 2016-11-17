22 очка Лэнгфорда не спасли УНИКС от поражения от "Маккаби"

В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на своем паркете уступил "Маккаби" со счетом 73:74. Для подопечных Евгения Пашутина это поражение стало шестым в турнире. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанского клуба Кит Лэнгфорд, набравший 22 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 73:74 (17:25, 21:16, 16:20, 19:13)

У: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10).

М: Смит (16), Иверсон (12), Сили (11).